Лидер сборной Казахстана после неудачи на Олимпиаде-2022 сделал заявление о карьере и высказался о судействе

Лидер сборной Казахстана по могулу Дмитрий Рейхерд заявил, что Олимпиада-2022 в Пекине станет последней в его карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz из Пекина.

Сегодня, 5 февраля, он остался без медалей. Разбирая свое выступление, Рейхерд отметил, что не собирается завершать карьеру, а также высказался о судействе.

"Боролся за выход в суперфинал в шестерку. Настроение было отличное, состояние отличное, подготовка отличная. Я выполнил на верхнем трамплине сложный прыжок, практически чисто проехал всю попытку, без ошибок. Мне не хватило пару сотых балла, чтобы пройти в суперфинал. В итоге я остался на восьмой позиции. Немножко расстроен, что не получилось пройти в суперфинал. Но я боролся, я показал все, что смог. Я не буду сожалеть ни о чем.

Я счастлив атмосферой, этими Олимпийскими играми. Для меня это пятые Олимпийские игры. У меня очень длинный спортивный путь, очень большая карьера. Были и вершины, и спады. Каждый день проживать как спортсмен, даже если ты не катаешься на лыжах, все равно у тебя в голове присутствуют лыжи, и ты все равно представляешь себя, это очень сложно - каждый день быть спортсменом, пройти такой длинный путь. Я очень счастлив, что все именно так.

Следующая Олимпиада? Шансы есть, но уже не как у спортсмена, наверное. А возможно, как у тренера. Я думаю, что в Олимпийских играх как спортсмен я не буду больше участвовать. Возможно, я продолжу карьеру как спортсмен, еще выступлю на нескольких соревнованиях, на финале Кубка мира, возможно, еще пару сезонов. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. В этом сезоне мне было сложно, была травма колена, я пропустил много этапов, долго восстанавливался и в итоге к Олимпиаде подошел в хорошей форме. Надеюсь, вы еще увидите меня на соревновательной арене.

Ребята ехали и с более грубыми ошибками, им ставили больше баллов. Я сделал все, что смог, у меня не было никаких явных косяков. Не знаю, почему так. Видимо, какая-то была предвзятость или что. Я не знаю... Судьям виднее, все было честно, если мне поставили такие баллы, значит, я их заработал", - сказал Рейхерд.