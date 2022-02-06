Казахстанские лыжники выступили на Олимпиаде-2022

Казахстанские лыжники Виталий Пухкало и Евгений Величко выступили на Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Казахстанец опередил трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии в своей первой гонке в Пекине

В скиатлоне на 30 километров Пухкало показал 32-й результат (1:23:45.1), а Величко сошел с дистанции, не завершив гонку.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Александр Большунов (1:16:09.8) и это при том, что он упал на спуске на первом круге. Это первая золотая медаль России на этих Играх.

Напомним, 6 февраля от Казахстана на старт выйдут и другие атлеты. Более подробно об этом можно прочитать здесь. Итоги выступлений наших спортсменов за 5 февраля приведены по этой ссылке.