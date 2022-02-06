Галышева обошла олимпийскую чемпионку, но осталась без медали в Пекине-2022

Лидер сборной Казахстана по могулу Юлия Галышева осталась без медали Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Определилась олимпийская чемпионка в дисциплине Галышевой

29-летняя казахстанская могулистка пропустила первую квалификацию, а во второй стала девятой (69.21 очка). В первом финале Галышева смогла набрать 74.97 очка и стала седьмой.

Во втором финале Галышева не смогла пройти дистанцию чисто и набрала всего 49.74 очка. Эти баллы не позволили ей попасть в топ-6, которые выступят в главном финале. Главная надежда Казахстана на медаль в Пекине стала только 11-й из 12 участниц. И завершила Олимпиаду-2022 на 11-м месте.

Стоит отметить, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 и серебряная призерка Пхенчхан-2018 канадка Жюстин Дюфур-Лапуант стала только 20-й. Напомним, что в южнокорейском Пхенчхан-2018 Галышева стала бронзовой призеркой.