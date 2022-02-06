Определилась олимпийская чемпионка в дисциплине Галышевой

Австралийская могулистка Джакара Энтони стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В главном финале могула она набрала 83.09 очка и обошла американку Джелин Кауф - 80.28. Бронзовой призеркой Олимпиады-2022 стала российская фристайлистка Анастасия Смирнова, которая набрала 77.72 балла.
Напомним, что лидер сборной Казахстана по могулу Юлия Галышева дошла до второго финала, где стала 11-й. А остальные казахстанки Анастасия Городко (21-я во второй квалификации), Аяулым Амренова (22-я) и Олеся Граур (28-я) не смогли преодолеть квалификацию.
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