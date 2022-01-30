Этнические казахи выступят за Китай на Олимпиаде-2022 в Пекине

В состав сборной Китая на зимние Олимпийские игры в Пекине включены трое этнических казахов - Бәния Жәлен, Ақнар Ардақ и Қадыс Беделхан, передает МИА "Казинформ".

Лыжница Бәния Жәлен родилась в 1999 году в уезде Зимунай Алтайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Профессионально лыжами стала заниматься с 2017 года и за четыре года вошла в состав женской сборной Китая.

Конькобежка Ақнар Ардақ родилась в 1999 году в СУАР КНР. Призер национальных и международных стартов по конькобежному спорту. В составе сборной Китая завоевала бронзу в женской командной гонке преследования на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в США (2020).

Лыжник Қадыс Беделхан родился в СУАР КНР. 23 года. В 2017 году был отобран в сборную Китая. В январе 2021-го в национальном чемпионате занял первое место в мужской гонке преследования на 50 километров свободным стилем.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей. Казахстанская делегация прибыла в Китай, а в олимпийской столице активно борются с Covid-19.