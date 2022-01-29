"Чуда никто не отменял". Круглыхина оценила шансы могулистов и Галышевой на медаль Олимпиады-2022

Бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева на Играх-2022 в Пекине покажет зрелищную программу. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказала главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу Елена Круглыхина. В целом она высоко оценила перспективы команды.

"Юлия - опытный профессионал. Внешние факторы были, и травмы, и проблемы со здоровьем, но мы справились. Это профессиональный спорт, сейчас она в отличной форме. У нее хорошая программа, зрелищная, с большим коэффициентом, чуть подработали технику, скорость хорошая, это то, что дает ей уверенность.

Наша команда сильная, Колмаков и Городко - призеры чемпионата мира-2021, а это уже имена. Все ребята на хорошем уровне, это Олимпиада, чуда никто не отменял", - прокомментировала Круглыхина.

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По словам тренера, прошедшие этапы Кубка мира были для Галышевой тренировкой перед пекинской Олимпиадой, так, осенью она пропустила подготовку из-за долгого получения виз. Всего же сборная по могулу на предстоящие Игры завоевала рекордное количество лицензий. Помимо Галышевой, Казахстан представят Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.

"Четыре года назад мне в голову пришла идея сделать полную квоту для Казахстана. Мы сформировали команду сразу после ОИ-2018, задача была поставлена, и мы с моим тренерским штабом выполнили ее на 80 процентов. Это хороший показатель, я считаю", - сказала Круглыхина.

Напомним, что Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Галышева является одной из главных претенденток от Казахстана на медаль.

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