Мощная победа Джошуа, новый президент AIBA и кандидат на пост тренера сборной Казахстана по футболу. Главное к утру

Подборка от Vesti.kz.

Фото: USA Today©
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Vesti.kz предлагают вам подборку главных спортивных новостей к утру 13 декабря.

1. Джошуа нокаутировал Пулева и защитил четыре чемпионских пояса

2. Выбран новый президент AIBA, им стал россиянин Умар Кремлев

3. На бой "Канело" и Смита выставили третий титул с обязательной защитой

4. Достойно выступить в Лиге чемпионов. Интервью Абикена о чемпионстве "Кайрата", своем голе с центра поля и предложениях из Европы

5. ФИФА назвала тройку претендентов на награду "Лучший игрок года"

6. Представлен официальный постер к чемпионскому бою Али Ахмедова

7. Жуков отдал первую голевую передачу в сезоне, но "Висла" все равно проиграла

8. Байсуфинов стал кандидатом в главные тренеры сборной Казахстана

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