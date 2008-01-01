Мощная победа Джошуа, новый президент AIBA и кандидат на пост тренера сборной Казахстана по футболу. Главное к утру

Vesti.kz предлагают вам подборку главных спортивных новостей к утру 13 декабря.

1. Джошуа нокаутировал Пулева и защитил четыре чемпионских пояса

2. Выбран новый президент AIBA, им стал россиянин Умар Кремлев

3. На бой "Канело" и Смита выставили третий титул с обязательной защитой

4. Достойно выступить в Лиге чемпионов. Интервью Абикена о чемпионстве "Кайрата", своем голе с центра поля и предложениях из Европы

5. ФИФА назвала тройку претендентов на награду "Лучший игрок года"

6. Представлен официальный постер к чемпионскому бою Али Ахмедова

7. Жуков отдал первую голевую передачу в сезоне, но "Висла" все равно проиграла

8. Байсуфинов стал кандидатом в главные тренеры сборной Казахстана