Мощная победа Джошуа, новый президент AIBA и кандидат на пост тренера сборной Казахстана по футболу. Главное к утру

Vesti.kz предлагают вам подборку главных спортивных новостей к утру 13 декабря.
1. Джошуа нокаутировал Пулева и защитил четыре чемпионских пояса
2. Выбран новый президент AIBA, им стал россиянин Умар Кремлев
3. На бой "Канело" и Смита выставили третий титул с обязательной защитой
4. Достойно выступить в Лиге чемпионов. Интервью Абикена о чемпионстве "Кайрата", своем голе с центра поля и предложениях из Европы
5. ФИФА назвала тройку претендентов на награду "Лучший игрок года"
6. Представлен официальный постер к чемпионскому бою Али Ахмедова
7. Жуков отдал первую голевую передачу в сезоне, но "Висла" все равно проиграла
8. Байсуфинов стал кандидатом в главные тренеры сборной Казахстана