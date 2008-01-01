"Барыс" обыграл прямого конкурента в КХЛ, "Кайрат" готов продать сборника. Главное к утру

Казахстанский "Барыс" одержал третью победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ, полузащитник сборной Казахстана решил покинуть алматинский "Кайрат". Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 22 декабря.

1. "Барыс" одержал гостевую победу над прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

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6. "Кайрат" определился с планом подготовки к новому сезону