"Барыс" обыграл "Авангард", Головкин выдвинул условие "Канело", футболист "Астаны" уехал в РПЛ. Главное к утру

Казахстанский "Барыс" одержал победу над лидером своего дивизиона, Геннадий Головкин выдвинул условия для третьего боя с Саулем Альваресом, а футболист "Астаны" уехал в чемпионат России. Vesti.kz предлагают главные спортивные события к утру 24 декабря.

1. "Барыс" в последнем гостевом матче в 2020 году обыграл вторую команду "Востока"

2. Головкин высказался о "Канело" и выдвинул условие для третьего боя

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