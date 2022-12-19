Открыта продажа билетов на домашний матч БК "Астана" в Единой лиге ВТБ

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Сегодня 17:28
©БК "Астана"

Открыта продажа билетов на игру БК "Астана" с казанским УНИКСом в рамках Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Клуб из Татарстана идет в верхней части таблицы Единой Лиги ВТБ, проиграв лишь в двух матчах из 16, пока казанцы уступали лишь ЦСКА. Стоит отметить, что действующий чемпион "Зенит" уже дважды проигрывал команде Велимира Перасовича.

"Астана" провела первую встречу с казанцами в середине октября - подопечные Олега Киселева уступили на выезде. В домашней игре казахстанцы постараются взять реванш за осеннее поражение.

Игра пройдет на велотреке "Сарыарка" 22 декабря и начнется в 19:30 по времени Астаны.

Билеты в продаже на сайте Zakazbiletov.kz.

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Метки:
Единая лига ВТБ Астана БК

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