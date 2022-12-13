БК "Астана" вырвал победу в домашнем матче Единой лиги ВТБ

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Сегодня 21:27
©БК "Астана"

БК "Астана" одержал вторую победу в рамках Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб принимал на своей площадке саратовский "Автодор" и переломил ситуацию в концовке матча. Счет встречи 70:69 (21:19, 12:23, 19:20, 18:7).

Отметим, что до этого "Астана" последний раз побеждала 13 октября, обыграв на своем паркете "Парму-Пари" - 84:72. После этого серия из поражений столичного клуба длилась десять матчей. Всего "Астана" в текущем сезоне проиграла 12 встреч.

В следующей игре "Астана" сыграет на выезде с "Пармой-Пари". Матч состоится 17 декабря.

Сейчас столичный клуб занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Единой лиги ВТБ. 

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Метки:
Астана БК Единая лига ВТБ

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