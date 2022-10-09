БК "Астана" представил соперника по первому домашнему матчу в Лиге ВТБ

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Сегодня 12:19
©БК "Астана"

Сегодня, 9 октября, баскетбольный клуб "Астана" проведет первый домашний матч Единой Лиги ВТБ в новом сезоне, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником будет МБА из Москвы. Перед клубом, учрежденным в 2013 году, стоит цель развивать новое поколение баскетболистов – многим игрокам команды нет и 25 лет.

Клуб впервые выступает в Единой Лиге ВТБ и в дебютном для себя матче турнира на выезде обыграл "Локомотив-Кубань" со счетом 86:73. Форвард Евгений Валиев вошел в символическую пятерку первой недели Лиги.

"МБА – амбициозная, молодая команда. Когда они заходили в Лигу, им предрекали участь аутсайдеров, но предсезонные матчи и игра с "Локо" показали, что это боеспособный коллектив, с которым нужно считаться. Нам придется хорошо подготовиться, чтобы выиграть", — сказал главный тренер Олег Киселев.

Любопытный факт: в составе МБА выступает экс-форвард "Астаны" Марк Тихоненко, присоединившийся к московскому клубу этим летом.

Игра пройдет на велотреке «Сарыарка» и начнется в 15:00, билеты можно купить на сайте Zakazbiletov.kz.

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Метки:
Астана БК Единая лига ВТБ

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