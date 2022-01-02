"Как его фамилия? Не знаю". Сабина Алтынбекова откровенно рассказала свою Love Story и как вышла замуж

©instagram.com/altynbekova_20
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Сегодня 22:25

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова рассказала о том, как согласилась выйти замуж за своего супруга, сообщают Vesti.kz. Спортсменка написала откровенный пост в своем Instagram, в котором поделилась откровенными подробностями.

Алтынбекова призналась, что своим согласием на брак удивила маму и сестру, ведь она даже не знала фамилию и род избранника. 

Напомним, что избранником Алтынбековой стал мужчина по имени Саят Салманұлы. Они сочетались браком в конце 2020. В октябре 2021-го спортсменка родила сына.

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Метки:
Алтынбекова Сабина


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