Состоялась многодневка Giro d`Almaty

Новости спорта Велоспорт Казахстан (велоспорт)
Сегодня 13:28
©КФВС

В минувшие выходные, 8-9 октября, в Алматы прошла многодневная шоссейная велогонка среди любителей и ветеранов Giro d`Almaty, сообщает пресс-служба КФВС.

Гонка прошла в два этапа: в первый день участники проехали групповую гонку с дистанцией 40 километров, маршрут которой пролегал через Индустриальную зону, на втором этапе протяженностью десять километров с финишем на "Медеу" велосипедисты поборолись за звание горных королей и королев.

Всего в соревновании приняли участие более 160 любителей и ветеранов, в том числе из других стран. Победители и призеры определялись в десяти возрастных категориях среди мужчин и 6 среди женщин. В абсолютном зачете победу среди мужчин одержал Матвей Зубов, среди женщин - Николь Колинз.

Наградили победителей и призеров Giro d`Almaty президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов и вице-президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Александр Винокуров. Помимо призов от партнеров мероприятия, участникам были вручены памятные сувениры от подопечных специальной школы-интерната №2.

"Спортивные федерации Казахстана, следуя современным спортивным трендам, все чаще стали проводить соревнования для любителей, - отмечает Нурлан Смагулов. – Наша федерация не исключение. Развитие любительского спорта также важно для популяризации здорового образа жизни, как и спорт высших достижений. В Giro d`Almaty приняло участие рекордное количество гонщиков, также было немало спортсменов, которые приехали из соседних стран. Это говорит о том, что велоспорт становится привлекательнее с каждым годом", - заявил он.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
велоспорт

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:28
Казахстан (велоспорт)
Состоялась многодневка Giro d`Almaty
2 октября, 21:55
Казахстан (велоспорт)
Евгений Федоров после победы на ЧМ финишировал вторым на молодежном "Туре Ломбардии"
23 сентября, 13:20
Казахстан (велоспорт)
Казахстан завоевал золото на ЧМ-2022 по велоспорту
12 сентября, 14:37
Казахстан (велоспорт)
С Луценко во главе. Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ по велоспорту
5 августа, 18:45
Казахстан (велоспорт)
Казахстанские трековики завоевали медали на Исламиаде
25 июня, 21:12
Казахстан (велоспорт)
Сын Винокурова стал чемпионом Казахстана
24 июня, 13:31
Казахстан (велоспорт)
Призерка ЧА выиграла чемпионат Казахстана в групповой гонке
22 июня, 13:35
Казахстан (велоспорт)
Сын Винокурова завоевал медаль на чемпионате Казахстана
22 июня, 12:47
Казахстан (велоспорт)
Юрий Натаров - новый чемпион Казахстана в индивидуальной гонке с раздельным стартом
26 мая, 10:00
Казахстан (велоспорт)
Александр Винокуров: Всегда есть над чем работать
© 2008 - 2022 ТОО «EML»