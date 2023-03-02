Казахстан завоевал наибольшее количество медалей по велоспорту в Азии

Новости спорта Велоспорт Казахстан (велоспорт)
2 марта 21:12
©astana-qazaqstan.com, Gettysport

С 28 февраля по 1 марта в Джакарте (Индонезия) прошли конгресс Азиатской конфедерации велоспорта (ACC) и заседание управляющего комитета ACC, членом которого является президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов, сообщает пресс-служба КФВС.

Участие в конгрессе приняли не только руководители национальных федераций стран Азии, но и топ-менеджеры Международного союза велосипедистов (UCI), в том числе президент UCI Давид Лаппартьен. Интересы КФВС представила генеральный секретарь Асем Кунакбаева.

Основной темой для обсуждения между участниками конгресса стали вопросы развития велоспорта на континенте и внедрение спутниковых центров UCI в странах Азии, а одним из новшеств, планируемых ACC в ближайшем будущем, станет проведение первого в Азии чемпионата по виртуальному велоспорту. В финальной части мероприятия конфедерацией был презентован новый логотип золотого цвета, отсылающей по форме к двум колесам, соединенных велосипедной цепью.

Также в рамках конгресса были отмечены достижения сборной Казахстана, завоевавшей на чемпионатах Азии наибольшее количество медалей. Особую благодарность представители конфедерации выразили КФВС за победу Евгения Федорова на чемпионате мира в групповой гонке на шоссе среди андеров. Помимо прочего, азиатское велосообщество высоко оценило работу Нурлана Смагулова на посту президента КФВС и вручило награду за вклад в развитие велоспорта на континенте.

Фото: КФВС©

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:

Ссылки по теме:

Новости
2 марта, 21:12
Казахстан (велоспорт)
Казахстан завоевал наибольшее количество медалей по велоспорту в Азии
10 октября, 13:28
Казахстан (велоспорт)
Состоялась многодневка Giro d`Almaty
2 октября, 21:55
Казахстан (велоспорт)
Евгений Федоров после победы на ЧМ финишировал вторым на молодежном "Туре Ломбардии"
23 сентября, 13:20
Казахстан (велоспорт)
Казахстан завоевал золото на ЧМ-2022 по велоспорту
12 сентября, 14:37
Казахстан (велоспорт)
С Луценко во главе. Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ по велоспорту
5 августа 2022, 18:45
Казахстан (велоспорт)
Казахстанские трековики завоевали медали на Исламиаде
25 июня 2022, 21:12
Казахстан (велоспорт)
Сын Винокурова стал чемпионом Казахстана
24 июня 2022, 13:31
Казахстан (велоспорт)
Призерка ЧА выиграла чемпионат Казахстана в групповой гонке
22 июня 2022, 13:35
Казахстан (велоспорт)
Сын Винокурова завоевал медаль на чемпионате Казахстана
22 июня 2022, 12:47
Казахстан (велоспорт)
Юрий Натаров - новый чемпион Казахстана в индивидуальной гонке с раздельным стартом
© 2008 - 2023 ТОО «EML»