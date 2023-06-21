Алексей Луценко вернул себе майку чемпиона Казахстана

Сегодня, 21 июня, в Талдыкоргане прошел второй соревновательный день национального чемпионата Республики Казахстан, сообщает пресс-служба КФВС. Участники стартовали в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Основная интрига развернулась в категории "мужчины-элита". На старт вышли 40 участников, среди которых национальные чемпионы прошлых лет в "разделке" Алексей Луценко, Дмитрий Груздев и Юрий Натаров.

В итоге лучшее время на дистанции 30 километров показал Алексей Луценко, проехав гонку за 34 минуты и 34 секунды. Напомним, что ранее гонщик выигрывал "разделку" на чемпионате Казахстана в 2015 и 2019 годах.

Второе место занял Дмитрий Груздев, ранее становившийся самым быстрым гонщиком в 2011-м, 2012-м и 2016-м. Опытный велосипедист преодолел 30 километров за 35 минут и 59 секунд (+01:24).

Бронзовым призером в индивидуальной гонке стал Антон Кузьмин. Его результат - 36 минут, 9 секунд (+01:34).

Также в топ-5 самых быстрых гонщиков национального чемпионата вошли Глеб Брусенский (+01:41) и Даниил Марухин (+02:03).

Длина дистанции в "разделке" у женщин составила 25 километров. Выиграла гонку Махаббат Умутжанова с результатом 36 минут и 3 секунды, тем самым став обладательницей белой майки в этой дисциплине второй год подряд.

Серебряную медаль НЧРК среди женщин заполучила Виолетта Казакова. Ее время - 37 минут, 11 секунд (+01:07).

Замкнула тройку лидеров молодая гонщица Акпейил Осим, проехав дистанцию за 37 минут, 21 секунду (+01:18).

Теперь участникам в категории элита предстоит борьба в групповых гонках. Женщины стартуют 24 июня на дистанции 105 километров, мужчины испытают свои силы 25 июня на дистанции 164 километра.