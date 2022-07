Звездный боец UFC ударил журналиста

Американский боец смешанного стиля Нейт Диаз (20-13) "отличился" на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (Невада, США), где он присутствовал в качестве зрителя. В соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как Нейт ударил журналиста, беседовавшего с ним, передает корреспондент Vesti.kz.

Как оказалось, пострадавшим стал популярный блогер Кайл Форгард, являющийся автором YouTube-канала NELK. Что стало причиной такого поведения Диаза - неизвестно:

Nate Diaz smacked the shit out of the @nelkboys reporter.



This isn’t a place to be cute. pic.twitter.com/pTv7ceFkVn