Звездный боец UFC ударил журналиста

Американский боец смешанного стиля Нейт Диаз (20-13) "отличился" на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (Невада, США), где он присутствовал в качестве зрителя. В соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как Нейт ударил журналиста, беседовавшего с ним, передает корреспондент Vesti.kz.
Как оказалось, пострадавшим стал популярный блогер Кайл Форгард, являющийся автором YouTube-канала NELK. Что стало причиной такого поведения Диаза - неизвестно:
Напомним, что Нейту 37 лет, и он известен в первую очередь по великому противостоянию с ирландцем Конором МакГрегором. Сейчас на счету опытного полусредневеса серия из двух поражений.
Nate Diaz smacked the shit out of the @nelkboys reporter.— MMA History Today (@MMAHistoryToday) July 3, 2022
This isn’t a place to be cute. pic.twitter.com/pTv7ceFkVn
Ранее на этом же турнире охрана предотвратила драку между двумя топовыми легковесами.
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