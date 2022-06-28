Зарубежный эксперт восхитился манерой Рахмонова вести бой

Журналист-аналитик Люк Томас восхитился стоячим граунд-энд-паундом казахстанского бойца Шавката Рахмонова (16-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Слова эксперта прозвучали в разборе на Youtube-канале Morning Kombat.

"Одна вещь, которую Рахмонов делает просто невероятно, - это то, что я называю "стоячим граунд-энд-паундом". Понимаю, что звучит абсурдно, потому что граунд-энд-паунд относится к тому, что происходит на земле, но тем не менее. Он работал из стоячего граунд-энд-паунда в бою с Карлстоном Харрисом. Пошатнув соперника, он не идет вниз добивать его, а остается на ногах, наклоняется и обрушивает сверху страшные удары. И ему не требуется большое количество ударов для финиша. У него длинный торс, очень длинные руки, он действует в настолько специфически координированной манере, что это позволяет ему производить большую силу удара.

И работая в этом стоячем граунд-энд-паунде, он не позволяет оппоненту взять себя руками за голову, взять оверхуком, контролировать кисти, отжать бедра ногами, притянуть к себе - все то, что дает защитный контроль против ГНП. Рахмонов не дает все это сделать и устраивает сопернику на земле настоящую клинику. И ему не нужно много времени, чтобы найти возможность для трех-четырех ударов. Эти удары либо заканчивают бой, либо определяют победителя раунда.

И он не позволяет бить себя апкиками снизу, он как-то контролирует эту ГНП-дистанцию, ритм, очень здорово себя чувствует. Я не припоминаю, чтобы кто-то еще умел работать в этой манере. Я думаю, Нилу Мэгни стоит быть очень аккуратным и не оказаться на спине (разбор был до боя. - Прим. ред.). Потому что в этом случае Рахмонов опять будет стоять на ногах, наклоняться и доводить эти монструозные удары", - заявил Томас.

Напомним, что на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) Рахмонов во втором раунде задушил американца Нила Мэгни. Это его четвертая победа в UFC.

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