Зарубежные эксперты вынесли вердикт по бою Исмагулова против Царукяна в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:00
©CHRIS UNGER/ZUFFA LLC

Зарубежные эксперты и СМИ, специализирующие на ММА, вынесли вердикт по бою казахстанского бойца UFC Дамира Исмагулова (24-2) против россиянина Армана Царукяна (19-3).

Их поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (США). По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Царукяну со счетом со счетом 30-27.

Эксперты на сайте MMADecisions.com оказались солидарны с судейским вердиктом: 15 представителей также увидели 30-27 в пользу российского файтера. И лишь Шон Шихан (SevereMMA.com) насчитал 29-28.

Для Исмагулова это поражение стало первым в UFC - казахстанец шел на серии из пяти побед.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC MMA

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