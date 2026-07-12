"Я полностью разбит". Макгрегор выступил с заявлением после фиаско на UFC 329

Возвращение Конора Макгрегора (22-7) после пятилетнего простоя обернулось катастрофой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, передают Vesti.kz.

Ирландский экс-чемпион получил травму колена в самом начале боя, проиграв американцу Максу Холлоуэю (28-9) техническим нокаутом уже на 69-й секунде первого раунда. Видео доступно здесь.

Заявление Макгрегора

Спустя время после фиаско Конор опубликовал в соцсетях пост, в котором описал своё моральное состояние:

"Я полностью разбит. Уничтожен. Перед боем у меня не было абсолютно никаких травм. Я бил ногами, прочно фиксировал стопу, прыгал - и так весь тренировочный лагерь, а также за кулисами прямо перед боем. Это случилось из ниоткуда. Я в полнейшей тьме. Я могу описать это только как ад".

Реакция бойцовского мира

• Макс Холлоуэй проявил максимальное уважение: он сам призывал судью остановить избиение травмированного соперника, а после победы пожелал Конору здоровья.

• Глава UFC Дана Уайт отметил, что пятилетний простой бесследно не проходит, но выразил глубокое сожаление из-за сорвавшейся "войны в октагоне".

• Болельщики на Ти-Мобайл Арене встретили столь быстрый и невнятный финал главного боя разочарованным гулом и свистом.

Между тем в Казахстане уже вынесли вердикт поражению Макгрегора в главном бою UFC, подробности - здесь.

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