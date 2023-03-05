"Выступит еще лучше". Известный тренер оценил шансы Рахмонова с топовыми бойцами UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:51
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Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал исход боя Шавката Рахмонова (17-0) с Джеффом Нилом (15-7) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, сообщает mma.metaratings.ru и предположил, как Рахмонов сражался бы с топовыми бйоцами.

Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

"Шавкат хорошо подрался, оппонент дал такой хороший бой. С более топовыми оппонентами Рахмонов выступит еще лучше. Александр Шлеменко с бойцами мирового уровня проводил отличные бои, а со слабенькими соперниками слабо проявлял себя. Мне понравился этот бой. Но Джефф вышел на бой тяжелее. Возможно, если бы уложился в лимит, то в первом раунде выдохся бы от истощения. А Шавкат сделал вес, это надо учитывать", - сказал Исмаилов.

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком UFC 285, за что им причитается бонус в 50 тысяч долларов. Однако Рахмонов получит все 100 000 долларов, так как Нил не сделал вес.

Итого, Рахмонов за пятый бой в UFC заработал 191 500 долларов (82,5 миллиона тенге).

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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