"Все зависит от Хамзата". Рахмонов высказался о бое с Чимаевым

Непобежденный казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов, готовящийся к поединку с американцем Джеффом Нилом на UFC 285, высказал свое мнение относительно слухов о том, что Хамзат Чимаев может перейти в среднюю весовую категорию, сообщает корреспондент Vesti.kz. Бой Рахмонова и Нила пройдет 4 марта в Лас-Вегасе.

"Если Хамзат перейдет в средний вес, он будет минимум в топ-5", - заявил он в интервью Sportskeeda MMA. "Если наш бой никогда не состоится, ничего страшного. Не будет, так не будет - у меня только спортивный интерес, ничего личного нет. Сейчас все зависит от Хамзата, что он планирует делать – переходить в средний вес или выступать в полусреднем".

В случае победы над Нилом Рахмонов надеется получить летом возможность провести большой бой, который сможет привести его к титульной битве.

"Джефф Нил очень хороший соперник. Если его пройду, окажусь намного ближе к титулу. После Рамадана хотелось бы в июле-августе получить большой бой", - добавил Рахмонов.

Ранее Хамзат Чимаев объявил, что он не вернется в октагон раньше, чем завершится месяц Рамадан, который в этом году приходится на период с 23 марта по 21 апреля.