"Время газовать". Исмагулов обратился к казахстанцам для боя с экс-чемпионом UFC

Казахстанский боец Дамир Исмагулов попросил фанатов поддержать его, чтобы получить поединок с экс-чемпионом UFC - американцем Тони Фергюсоном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исмагулов вошел в топ-15 легкого веса, но уже выбрал себе новую цель. Он отметил всех заинтересованных лиц.

"Давай бой 🔥 старое поколение против нового, время пришло газовать @ufc @ufcrussia @seanshelby @danawhite @sayatus @dannyrube, закидайте их страницы флагами 😀", - написал боец.

Добавим, что помимо Фергюсона Исмагулов не против выйти с еще одним конкурентом из дивизиона.

Дамир Исмагулов бросил вызов экс-чемпиону UFC