Волкановски зашел к Махачеву в раздевалку после нокаута в реванше на UFC 294

Появилось видео из закулисья прошедшего боя на UFC 294 между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски, сообщают Vesti.kz.
Их поединок стал главным событием ивента в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Махачева - россиянин нокаутировал соперника в первом раунде рематча и этим самым во второй раз защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе.
После боя Волкановски зашел к Махачеву в раздевалку. Они перекинулись парой фраз, после чего обнялись.
Ultimate competitors.— UFC (@ufc) October 21, 2023
Makhachev and Volkanovski share a moment backstage after #UFC294 pic.twitter.com/jbFfCCLWvM
Первый поединок Махачева и Волкановски прошел 11 февраля 2023 года на UFC 284 в Перте (Австралия), россиянин выиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.
Назван следующий соперник Махачева после победы нокаутом над Волкановски
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