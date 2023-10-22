Волкановски зашел к Махачеву в раздевалку после нокаута в реванше на UFC 294

Появилось видео из закулисья прошедшего боя на UFC 294 между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски, сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием ивента в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Махачева - россиянин нокаутировал соперника в первом раунде рематча и этим самым во второй раз защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе.

После боя Волкановски зашел к Махачеву в раздевалку. Они перекинулись парой фраз, после чего обнялись.

Ultimate competitors.



Makhachev and Volkanovski share a moment backstage after #UFC294 pic.twitter.com/jbFfCCLWvM — UFC (@ufc) October 21, 2023

Первый поединок Махачева и Волкановски прошел 11 февраля 2023 года на UFC 284 в Перте (Австралия), россиянин выиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Назван следующий соперник Махачева после победы нокаутом над Волкановски

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