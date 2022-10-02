Визит Цукерберга стал причиной недопуска журналистов на турнир UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:36
©mmajunkie.usatoday.com

Стала известна причина, по которой журналисты не были допущены на турнир UFC Vegas 61, сообщает MMAJunkie.

Турнир состоялся в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе (США). Представители СМИ не попали на арену из-за визита знаменитого американского предпринимателя Марка Цукерберга.

Как сообщает источник, в начале журналисты, аккредитованные на турнир смогли присутствовать на пресс-конференции, а также на процедуре официального взвешивания. Однако в UFC объявили, что СМИ не будут допущены для освещения боев.

Примечательно, что единственным представителем прессы был телеканал ESPN - вещательный партнер UFC.

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Метки:
UFC

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