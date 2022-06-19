Видео полного боя, или как Дамир Исмагулов победил "Грузинского викинга" в UFC

©Кадр из видео
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 06:38

Представляем вашему вниманию видео победы казахского бойца Дамира Исмагулова над шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе по прозвищу "Грузинский викинг".

Как сообщает корреспондент Vesti.kz, их поединок прошел в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) в легком весе. 

Исмагулов впервые провел бой в главном карде турнира и выиграл решением большинства судей. Это был его пятый поединок под эгидой промоушена и пятая победа.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

MMA UFC
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Сегодня 06:38
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