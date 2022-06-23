Ветеран UFC стал новой жертвой для скандального блогера-боксера

Американский блогер-боксер Джейк Пол дал согласие на бой против ветерана UFC Нейта Диаса из США, сообщает Р-Спорт.

Незадолго до этого президент промоушена Дана Уайт заявил, что Диасу-младшему действительно стоит встретиться с Полом на боксерском ринге. В ответ на это блогер написал в соцсетях, что не прочь увидеться со звездным бойцом в клетке:

"Дана Уайт, я с радостью подерусь с Нейтом в его заключительной схватке в UFС. Однако мои условия ты помнишь: дай больше денег бойцам и предоставь медицинскую страховку. Подслащу тебе пилюлю: я готов биться бесплатно".

Напомним, Джейк Пол начал проводить поединки по правилам бокса с 2020 года, постепенно повышая оппозицию. В декабре 2021-го он в шестом раунде нокаутировал экс-чемпиона UFC американца Тайрона Вудли.