"Важно, чтобы подняли мою руку". Рахмонов - о бое с "Сенсацией" из UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (15-0) поделился ожиданиями перед боем с американцем Нилом Мэгни (26-8) по прозвищу "Гаитянская сенсация" на UFC Fight Night 208.

Их поединок состоится 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57.

"Я рад находиться на 15-м месте рейтинга полусреднего дивизиона UFC. Скоро буду на десятом месте, а дальше - больше, доберусь до чемпионства. Я люблю подраться три раза в год, это самый лучший вариант для меня. В 2020 и 2021 годах у меня были определенные проблемы, потому выступил только два раза. Что касается ярких финишей, которые от меня ждут болельщики, то для меня это непринципиально. Важно, чтобы после боя судья поднял мою руку", - приводит слова Рахмонова "Чемпионат".

Ранее UFC анонсировал бой Рахмонова с "Сенсацией". Для казахстанца он станет четвертым в американском промоушене.