В UFC запланировали долгожданную трилогию экс-чемпионов

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Экс-чемпион UFC Джей Ди "Би Джей" Пенн рассказал о возможной трилогии между бывшими обладателями титулов американского промоушена - третий бой могут провести Лиоту Мачиды и Маурисиу Руа, сообщает корреспондент Vesti.kz. Известны сроки поединка.

Титулованный боец ссылается на менеджера Хорхе Гимарайша и раскрывает подробности трилогии легенд смешанных единоборств.

"Менеджер ведет переговоры о возвращении Лиоту Мачиды в UFC для создания трилогии Shogun Rua на турнире UFC 283 в Бразилии 🔥 #UFC283 #MMA", - пишет Пенн.

Их первый поединок прошел в 2009 году и сильнее оказался Мачида, а в реванше в 2010 году Руа выиграл нокаутом.

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Метки:
MMA UFC

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