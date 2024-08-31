В UFC отказали Рахмонову в бое за титул и "отдали" его Усману

Американский бывший боец UFC Чейл Соннен выступил против того, чтобы непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) получил бой за титул чемпиона промоушена в полусреднем весе, сообщают Vesti.kz.

Поясом чемпиона UFC в этом дивизионе владеет американец Белал Мухаммад (24-3). По мнению Соннена, титульный шанс должен получить нигерийцу Камару Усману (20-4).

"Камару должен сразиться с Белалом. Есть только один парень, который может вытеснить Усмана - это Рахмонов. И здесь очень важно решение UFC. Потому что если Рахмонов вытеснит Камару, то Усман может больше никогда не получить титульный шанс. Рахмонову нужно еще немного раскрутить себя. Потому что UFC, какую бы фан-базу ни имела эта организация, просто не готов к пресс-конференции между Мухаммадом и Рахмоновым. А Камару Усман мог бы расшевелить это болото", - заявил Соннен на своем YouTube-канале.

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Ранее сам Рахмонов заявил, что именно он должен стать следующим претендентом на титул, а Усман, идущий на серии из трех поражений.

Казахстанец провел 18 боев в ММА и одержал 18 досрочных побед (в том числе шесть в UFC). Рахмонов занимает третье место в рейтинге UFC полусреднего веса, а Усман - второе.

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