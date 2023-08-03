В UFC нашли Шавкату Рахмонову соперника из топ-3

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (17-2) в интервью с Meta MMA назвал соперника, в поединке с которым он хотел бы увидеть своего соотечественника Шавката Рахмонова (17-0), сообщат Vesti.kz.

Напомним, 16 сентября Рахмонов должен был подраться с Келвином Гастелумом, однако американец получил травму и бой был отменен. Сейчас команда Номада ищет ему замену.

- У Шавката сейчас выбыл соперник - Келвин Гастелум получил травму. Кто бы мог в данной ситуации заменить его, и с кем бы бой Шавката было бы интересно посмотреть?

- Шавкат уже находится в топ-6. Через пару шагов, недалеко уже и бой за пояс. Если хочешь за пояс драться, но надо драться с теми, кто выше тебя (в рейтинге). Это будет в интересах UFC, менеджеров. Зависит от того, какой бой народу будет интересен. На мой взгляд, было бы интересно, если бы Шавкат подрался с Колби Ковингтоном.

Отметим, что Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC, тогда как Ковингтон располагается на второй строчке.

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