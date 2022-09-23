В команде Чимаева ответили на претензии Хабиба

Одноклубник Хамзата Чимаева Реза Мадади от имени команды ответил на критику экс-чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Хабиб, комментируя проблемы с весом у Чимаева, назвал одной из причин отсутствие мусульман в окружении шведского бойца чеченского происхождения.

"Дорогой Хабиб Нурмагомедов, мой мусульманский брат. Во-первых, хотел бы сказать, что уважаю тебя как спортсмена за все твои достижения в нашем любимом спорте ММА.

Во-вторых, я очень горд тем, как ты представляешь нашу религию, веру и Бога во всех своих интервью и выступлениях.

Но я бы хотел высказаться по поводу твоего мнения о том, что вокруг Хамзата нет мусульманской команды. Не согласен с тобой в этом.

С первого дня в команде Хамзата были не только друзья и одноклубники - мусульмане, но еще и люди многих других религий и иного происхождения. Все эти люди были с ним с самого начала: дарили любовь, делили с ним кровь, пот и радость. Сделали все, чтобы он оказался там, где сейчас находится.

Быть мусульманином не означает, что мы совершенны и безупречны. Можешь мне поверить. Я совершил много ошибок в своей жизни, это ни для кого не секрет.

При всем уважении, у тебя они тоже были. Так что мусульманское окружение не может сделать вас идеальным. Важнее иметь людей, которые заботятся о вас в плохие и хорошие времена, вне зависимости от вероисповедания, и у Хамзата это есть.

Было несколько причин, которые не позволили Хамзату сделать вес, но о них знает только команда. Он еще молод и будет учиться на своих ошибках.

Если такой большой чемпион, как ты, сделал надлежащие выводы после того, как не сделал вес, я не сомневаюсь, что наш брат Хамзат сделает то же самое", - написал Мадади.

42-летний Мадади выступал в UFC с 2012 по 2017 год. За это время 42-летний боец успел отсидеть полтора года в шведской тюрьме за кражу со взломом.