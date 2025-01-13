В Казахстане рассказали о гейских движениях чемпиона UFC

Казахстанский боец MMA Артем Резников поделился своим мнением о действующем чемпионе UFC в легчайшем весе, представителе Грузии Мерабе Двалишвили, передают Vesti.kz.

"Не нравятся националистические выкрики. Не нравится, как ведет себя. По заднице похлопает, поцелует. Это такие... гейские движения, так сказать. Мне не нравится, что он постоянно старается между бойцами включить страну. Между двумя людьми бой. Зачем ты стараешься все время... Это говорит о том, что человек националист. Только националисты стараются во всем вставить нацию", – приводит слова Резникова Metaratings.ru со ссылкой на "СЭ".