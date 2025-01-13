У нас был шанс. Известный промоутер отреагировал на решение Фьюри завершить карьеру

Промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), Эдди Хирн, выразил сомнение в том, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) действительно завершил карьеру, сообщают Vesti.kz.

В понедельник Фьюри заявил об уходе из бокса, но такие заявления от него звучали и ранее, после чего он возвращался в ринг. За свою карьеру 36-летний Фьюри завоевывал титулы WBA, WBC, WBO и IBF в тяжелом весе. Его рекорд насчитывает 34 победы, одну ничью и два поражения - оба от Александра Усика.

"Если у тебя больше нет сил на это и ты больше не хочешь соревноваться, то завершение карьеры - лучший вариант. Очевидно, это разочаровывает британских поклонников бокса, потому что у нас был шанс провести величайший бой в боксе. Но если мы действительно видели его в последний раз, то он провел великолепную карьеру. Я в этом не сомневаюсь. Всегда лучше уйти из бокса, чтобы потом кто‑то заплатил тебе за возвращение. Но если его судьба, то я очень уважаю его и желаю ему всего наилучшего", - приводит слова Хирна Matchroom Boxing.

Завершение карьеры? Тайсон Фьюри сделал заявление

Интересно, что ранее в СМИ появлялись слухи о возможных двух боях Фьюри против Энтони Джошуа в 2025 году.