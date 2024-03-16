Усману предложили бой с Рахмоновым. Его реакция удивила всех

Новости спорта MMA UFC
Вчера 14:50
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В одном из последних интервью у нигерийца Камару Усмана спросили о поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Ответ немного удивил, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Усман был гостем на телевизионной передаче, где его неожиданно ошарашили вопросом: "А ты хочешь подраться с Рахмоновым?". Это озадачило Камару, который не сразу определился с ответом.

В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2023 года, когда удушающим приемом во втором раунде победил американца Стивена Томпсона. Для последнего поражение сабмишеном стало первым первым в карьере. Для "Номада" эта победа стала шестой в шести боях в UFC, причем все досрочные.

Отметим, что в данный момент Рахмонов идет третьим в рейтинге полусредневесов, а Усман лидирует в списке. Между ними расположился Белал Мухаммад, а чемпионом организации является Леон Эдвардс.

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