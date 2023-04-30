Уроженка Казахстана дебютировала в UFC победой редким болевым приемом

Российская дебютантка UFC Ирина Алексеева (5-1) успешно стартовала в лучшей лиге мира. Она одержала досрочную победу на турнире UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей 32-летней Алексеевой, которую называют Русской Рондой Роузи, была 34-летняя швейцарка Стефани Эггер. Бой был завершен в середине первого раунда, когда Ирине удалось провести редкий болевой прием на ногу - рычаг колена.

Теперь на счету Алексеевой серия из двух побед кряду и успех в дебюте в UFC. Что касается Эггер, то у нее под эгидой американского промоушена теперь три победы и столько же поражений.

Отметим, что Алексеева является уроженкой Атырау. Она прожила на родине до 14 лет, после чего переехала в Челябинск (Россия). Ранее сайт UFC ошибочно указал бойца как представительницу Казахстана.

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