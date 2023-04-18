UFC "пополнился" новым бойцом из Казахстана

Девушка-боец из России Ирина Алексеева представлена на русскоязычном сайте UFC в качестве казахстанки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алексеева дебютирует в промоушене 30 апреля. Ее соперницей в первом поединке в UFC будет Штефани Эггер из Швейцарии, которая уже провела пять боев в организации.

Алексеевой 32 года. Она начала выступать в ММА в марте 2019 года и провела пять боев, один из которых закончился поражением. В своем последнем бою на турнире Bellator 269 Алексеева победила француженку Стефани Лило Пейдж единогласным решением судей.

Напомним, что Алексеева известная по прозвищу Русская Ронда Роузи, является уроженкой Казахстана. Она родилась в Гурьеве (ныне - Атырау). Алексеева жила и училась там до 14-летнего возраста.

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