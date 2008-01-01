Уроженец Казахстана вырубил бразильца на турнире UFC перед возвращением Фергюсона

Кыргызский боец Рафаэль "Атаман" Физиев, являющийся уроженцем Казахстана, одержал победу на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником по бою, запланированному на три раунда, стал бразилец Ренато Мойкано. Поединок завершился уже в первом раунде, когда Физиев мощно нокаутировал оппонента.

Напомним, что "Атаман" родился в Кордайском районе Жамбылской области и прожил там до 12 лет.

В со-главном событии этого турнира состоится возвращение американца Тони Фергюсона, который в мае проиграл Джастину Гэтжи. Его соперником на этот раз станет бразилец Чарльз Оливейра.

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