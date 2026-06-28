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UFC
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Уроженец Казахстана нокаутом выиграл главный бой турнира UFC

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Уроженец Казахстана нокаутом выиграл главный бой турнира UFC ©UFC

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев одержал эффектную победу на турнире UFC Fight Night в Баку, сообщают Vesti.kz.

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Азербайджанский боец Рафаэль Физиев одержал эффектную победу на турнире UFC Fight Night в Баку, сообщают Vesti.kz.

Атаман нокаутировал мексиканца Мануэля Торреса во втором раунде. Физиев провел вертушку, после которой его соперник оказался на канвасе. Рафаэль мгновенно бросился на добивание и не оставил рефери выбора, заставив остановить бой.

Для Физиева эта победа стала восьмой под эгидой UFC и позволила закрыть поражение от бразильца Маурисио Руффи. Торрес же прервал свою победную серию, которая насчитывала два поединка.

Физиев родился в селе Кордай в Жамбылской области Казахстана, но в UFC выступает под флагом Азербайджана, гражданство которого он получил ранее.

Добавим, что на этом турнире свой поединок выиграл казахстанец Асу Алмабаев, задушивший американца Чарльза Джонсона. А другой представитель нашей страны Бекзат Алмахан уступил решением бразильцу Жану Мацумото.

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