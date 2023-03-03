Уникум ММА назвал трех лучших спортсменов мира

Aмериканский боец смешанных боевых искусств Джон Джонс, выступающий в полутяжелом весе, озвучил трех лучших спортсменов мира, сообщают Vesti.kz.

Он вернется в октагон 5 марта. Его бой против француза Сирила Гана возглавит турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона в тяжелом весе.

"В футболе это Роналду, у него огромная популярность во всем мире. В США - это Леброн Джеймс, великий баскетболист, он на пути, чтобы встать в один ряд с Майклом Джорданом. И Конор Макгрегор - меня впечатляет, каким бизнесменом он является, став чемпионом в двух весовых. Иметь "Феррари" и яхты - такой уровень богатства, это очень круто для бойца ММА. И в мое время я не думал, что боец ММА сможет заработать такие деньги. Рад, что застал тот момент, когда жизнь так изменилась, и приятно увидеть, что он так ее изменил", - приводит его слова "Матч ТВ".

Джонс - бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации. Многие считают его уникумом в MMA, а также лучшим бойцом за всю историю существования ММА.

Напомним, что в рамках UFC 285 выступит и казахстанец Шавкат Рахмонов, он подерется с американцем Джеффом Нилом. Бой войдет в главный кард турнира.