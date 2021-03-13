UFC уволил обидчицу первой казахстанки в промоушене

UFC продолжает отчислять спортсменов, демонстрирующих неудовлетворительные результаты. В "черный список" попали еще два бойца из США, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BJ Penn.

В промоушене больше не выступят Шана Добсон и Джордан Эспиноза. Добсон за три года в лиге провела пять поединков, проиграв четырежды. Единственную победу она добыла в противостоянии с казахстанкой Марией Агаповой. Последний раз Добсон появлялась в октагоне в феврале 2021 года, когда проиграла Кейси О'Нейл.

Что касается Эспинозы, то он за годы карьеры в UFC провел шесть поединков, победив только два раза. Последний раз представитель наилегчайшего веса появлялся в октагоне 7 марта на турнире UFC 259, проиграв решением судей Тиму Эллиотту.

Напомним, что Агапова провела два боя в UFC. Ее дебют состоялся в июне прошлого года с досрочной победы над американкой Ханной Сайферс. А затем в августе она потерпела поражение в схватке против Добсон, причем после боя ее увезли на носилках и госпитализировали.