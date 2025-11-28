В UFC полный провал с титульными боями: теперь они могут "кинуть" Рахмонова?

В ночь на пятницу в UFC сделали несколько громких анонсов по двум первым номерным турнирам 2026 года. Исходя из объявленных боёв за пояса чемпионов, корреспондент Vesti.kz пришёл к неутешительному выводу.

25 января в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт первый крупный турнир в новом году - UFC 324. В рамках этого ивента состоится титульный бой за пояс временного чемпиона в лёгком весе между американцем Джастином Гэтжи (26-5) и англичанином Пэдди Пимблеттом (23-3).

А через неделю, 1 февраля, в Сиднее (Австралия) состоится UFC 325. В главном бою зрителей ждёт титульный реванш в полулёгком весе между местным чемпионом Александром Волкановски (27-4) и бразильцем Диего Лопесом (27-7).

Организация этих поединков уже вызвала массу негодований. В чём же дело?

В обоих дивизионах игнорируют "народных претендентов"

Так уж получилось, что большинство болельщиков считают, что биться за пояс в 66 килограммах должен небитый россиянин Мовсар Евлоев (19-0), а в 70 килограммах - идущий на серии из пяти побед армянин Арман Царукян (23-3), чьи интересы представляет менеджер-казахстанец Саят Абдрахманов.

31-летний Евлоев выиграл все девять боёв в UFC, а в трёх последних он остановил Лопеса (который уже второй раз получает титульник), Арнольда Аллена и экс-чемпиона лиги Алджамейна Стерлинга. Он уже давно считается главным претендентом с точки зрения спортивных показателей и результатов. Но UFC не считает его выгодным вариантом, тем более Мовсар побеждает только решением. Поэтому он раз за разом остаётся проигнорированным.

Но страдают не только те, кто не побеждает ярко. Ведь 29-летний Царукян из лёгкого веса имеет три финиша в четырёх последних боях. На прошлой неделе он добыл впечатляющую викторию в противостоянии с Дэном Хукером и вновь с жёстким обращением вызвал чемпиона Илию Топурию (17-0).

Но теперь ситуация такая, что в начале 2026 года UFC организует бой за временное чемпионство в лёгком весе. Чемпион Топурия объявил, что пропустит старт года из-за проблем в личной жизни. Теперь матчмейкеры решили определить главного претендента и организовали бой Гэтжи - Пимблетт, хотя фактически на первом месте в рейтинге находится Царукян.

В итоге боец из Армении остался ни с чем, ведь победитель боя Гэтжи - Пимблетт, по логике вещей, должен будет подраться в следующем поединке за пояс с Топурией.

А в полулёгком весе вовсе не придумали ничего лучше, чем как устроить реванш Волкановски - Лопес. Хотя в первом бою, состоявшемся в апреле этого года, всё было достаточно односторонне - австралиец победил единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46). Непонятно, почему боссы решили дать Диего ещё один титульный шанс.

UFC могут "кинуть" и Рахмонова?

В полусреднем весе статус "народного претендента" можно примерить непобеждённому казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0). Он никому не проигрывал, а 18 из 19 соперников не смогли дойти с ним даже до решения.

Травмы выбили Шавката из колеи, но сейчас он близок к возвращению. И многие считают, что единственной реальной угрозой для чемпиона Ислама Махачева (28-1) является именно он.

Но последние анонсы от UFC говорят о том, что лига открыто организует титульные поединки исходя не из спортивных принципов, а думая о деньгах и продажах. Если всё действительно так, то уже не особо удивляешься разговорам о возможной защите пояса Ислама против 38-летнего Камару Усмана (21-4), который идёт на восьмом месте в рейтинге и выиграл только один из четырёх последних боёв...

Сейчас надо понимать, что готовым надо быть ко всему. Тем более сразу ряд претендентов, выделяющихся на общем фоне, годами ждут свой титульный бой и всё никак не дождутся. И многие из них, кстати говоря, из стран СНГ.

Отметим, что на UFC 324 также анонсирован титульный бой в женском легчайшем весе между(19-1) и(23-5). Ещё пройдут и другие громкие рейтинговые бои -(19-1) против(25-5-1),(18-3-0-1) против(22-8-1-1) и не только.