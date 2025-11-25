Объявлен следующий соперник Махачева после завоевания титула

Американский ММА-менеджер Али Абдель-Азиз раскрыл имя следующего соперника для российского чемпиона UFC Ислама Махачева, сообщают Vesti.kz.

"Камару Усман — следующий. Всем остальным нужно расслабиться", — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Напомним, 16 ноября Махачев завоевал титул в полусреднем весе, уверенно победив австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей.

В профессиональной карьере Ислам провёл 29 боёв и выиграл 28 из них. Его потенциальный оппонент, нигериец Камару Усман, имеет 21 победу в 25 поединках.

Сенсация в UFC: Рахмонов намекнул на поединок с Махачевым