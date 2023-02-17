UFC "подпишет" Куата Хамитова

Новости спорта MMA UFC
Вчера 19:55
©instagram.com/kuat__khamitov

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов опубликовал пост в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хамитов выставил фото с соотечественником Саятом Абдрахмановым, который является менеджером в ММА и представляет интересы многих известных бойцов, в том числе из Казахстана.

По этому поводу Куат решил в своем стиле отшутиться.

"Саят говорит, что подпишет меня в UFC 😂. В общем, благодарен ему, он помог всем нашим братьям", - говорится в его подписи к снимку.

Напомним, что в октябре прошлого года у Хамитова сорвался бой, а перед этим он отметился победой над российским файтером. 

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Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан Абдрахманов Саят UFC

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