UFC отреагировал на первое поражение Исмагулова в промоушене

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 19:00
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UFC опубликовал пост о бое казахстанца Дамира Исмагулова (24-2) и россиянина Армана Царукяна (19-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (США). По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Царукяну со счетом 30-27.

"Снова на ходу! Арман Царукян вернулся на победную тропу, продемонстрировав отличное выступление на UFC Vegas 66!" - пишет пресс-служба промоушена в своем Instagram.

Для Исмагулова это поражение стало первым в UFC - казахстанец шел на серии из пяти побед.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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