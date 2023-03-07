UFC отреагировал на взлет Шавката Рахмонова в рейтинге

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 18:00
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UFC отметил стремительный рывок Шавката Рахмонова в рейтинге полусреднего веса организации, сообщает корреспондент Vesti.kz. Теперь Номад занимает шестое место.

"Кочевник, движешься на вершину!" - гласит подпись к публикации в Instagram самого престижного промоушена.

До этого Рахмонов делил девятое место с Висенте Луке.

Отметим, что чемпионом дивизиона и лидером рейтинга в этом весе является Леон Эдвардс.

Добавим, что недавний соперник казахстанца Джефф Нил, который занимал восьмую строчку, утратил одну позицию и располагается на девятом месте.

Рахмонов и Нил встретились на турнире UFC 285. Казахстанец победил удушающим приемом в третьем раунде.

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Метки:
UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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