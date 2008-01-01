В UFC официально подтвердили дебютный бой Сергея Морозова с братом Хабиба

В UFC официально подтвердили дебютный бой казахстанского бойца Сергея Морозова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец выступит на турнире UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января. Его соперником будет представитель России Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Изначально планировалось, что поединок Морозова с Нурмагомедовым состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На счету 31-летнего Морозова 16 побед и четыре поражения. 24-летний Нурмагомедов выиграл все свои 12 боев в ММА

Главным боем турнира UFC 257 станет поединок бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора МакГрегора и бывшего временного чемпиона в легком весе американца Дастина Порье.