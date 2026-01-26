В UFC назвали нового конкурента Шавката Рахмонова: нокаутёр с 17-0

Чемпион лёгкого веса UFC Илия Топурия (17-0) может подняться в полусредний дивизион и сразу включиться в титульную гонку, сообщают Vesti.kz.

Топурия может пойти за титулом Махачева

О возможном переходе испанского бойца грузинского происхождения рассказал лидер рейтинга лёгкого веса Арман Царукян (23-3). По его словам, Топурия может рассматривать вариант смены весовой категории и потенциального боя за титул с чемпионом полусреднего дивизиона - россиянином Исламом Махачевым (28-1).

"Думаю, что подерусь с Джастином Гэтжи, а Топурия поднимется в полусредний вес для боя с Махачевым. Просто догадываюсь", — цитирует слова Царукяна MMA Fighting.

Угроза для титульных планов Рахмонова

Отметим, что одним из главных претендентов на чемпионский бой с Махачевым остаётся казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). 31-летний файтер более года находится в числе лидеров дивизиона и ранее уже публично вызывал Ислама на поединок.

Однако в последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года, когда в пятираундовом бою единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри (17-1).

Возвращение — в 2026 году, конкуренция — выше прежнего

После той победы Шавкат получил травму и выбыл из соревнований на весь 2025 год. Его возвращение ожидается в первой половине 2026-го, но за время отсутствия конкуренция в дивизионе заметно выросла.

Помимо новых проспектов, в полусредний вес уже поднялся Ислам Махачев, который в своём первом бою в новой категории завоевал чемпионский пояс. Теперь же в титульную гонку может включиться и непобеждённый нокаутёр Илия Топурия.

Тем не менее, на данный момент UFC пока не объявил, кто будет соперником Махачева в его первой защите титула в новом весе.

