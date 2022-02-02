UFC назвал казахстанца будущей звездой промоушена

Казахстанца Шавката Рахмонова (14-0) считают одним из многообещающих бойцов UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

6 февраля Рахмонов в рамках UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) встретится с бывшим чемпионом лиги Brave CF Карлстоном Харрисом (17-4) из Гайаны. Шавкат впервые выступит в главном карде UFC.

"Рахмонов - один из самых многообещающих талантов в UFC. Не только в полусреднем весе, но и во всем списке организации.

27-летний боец сохранил свой статус непобежденного с момента перехода в октагон, одержав победы сабмишеном над бразильскими ветеранами Алексом Оливейрой и Мишелем Празересом, доведя свой рекорд до 14-0 перед боем с Харрисом в эти выходные.

В настоящее время непобежденный "Номад", который тренируется в Sanford MMA (Дирфилд-Бич, Флорида), является большим файтером для полусреднего веса. Бывший обладатель титула M-1 Challenger имеет полный арсенал навыков и ему еще предстоит пройти дистанцию ​​​​в своей профессиональной карьере, которая включает в себя победу в промежуточном весе над нынешним бойцом UFC в среднем весе Пак Чу Еном.

Субботний поединок с Харрисом - еще одно серьезное испытание для многообещающего Рахмонова, поскольку 34-летний боец из Гайаны также досрочно завершал бои в каждом из своих первых двух выходов в октагон, победив Кристиана Агилеру в мае прошлого года, прежде чем одержать победу техническим нокаутом над Импой Касанганаем в сентябре. В настоящее время, имея серию из пяти побед, "Мозамбик" должен послужить еще одним хорошим мерилом того, какое место Рахмонов в настоящее время занимает в дивизионе.

Когда видишь коллекцию добиваний, накопленную бойцом из Казахстана до прихода в UFC, а потом понимаешь, что, по сравнению с ним никто не доминировал и не добивал Оливейру и Празереса с легкостью и стремительностью Рахмонова, трудно не радоваться его перспективам. Но эти победы ясно показывают, что он будет играть важную роль в 170-фунтовом рейтинге в течение следующих нескольких лет, и если он сохранит свою нынешнюю форму в эти выходные, то будет еще труднее умерить восторг по поводу этой зарождающейся звезды", - пишет сайт UFC.

Пробелы в защите от борьбы и шансы для сабмишена, или в чем Рахмонов может подловить соперника

Рахмонов проведет третий поединок в американском промоушене. Ранее было определено время начала противостояния казахстанца с Харрисом.

Напомним, что Рахмонов провел два боя в UFC. В активе Харриса также два поединка в лиге.