UFC нашел замену чемпиону на бой с Рахмоновым: подробности

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0), с большой долей вероятности, выступит на турнире UFC 310, который пройдет 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Изначально на этом ивенте "Номад" должен был провести бой с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), однако американец снялся из-за проблем со здоровьем. После этого Рахмонов выразил готовность подраться с любым претендентом за временный титул на UFC 310.

Теперь, похоже, в UFC нашли Рахмонову нового соперника. Однако не исключено, что это будет уже не главный бой UFC 310.

"Замену для Шавката нашли на 7 декабря. Узнал я нового соперника. Там ничего прям удивительного и реально стоящего нет, просто бой. Можете всякие неочевидные варианты сразу отмести. В ближайшее время будет официальный анонс. Ждем", - пишет телеграм-канал "Двоечка ММА".

Ранее сообщалось, что Камару Усман и Колби Ковингтон отказались от поединка с Рахмоновым на UFC 310. Им на замену рассматривается топовый эквадорец Майкл Моралес (17-0) или бразилец Карлос Пратес (21-6).

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Рахмонов последний раз дрался в UFC в декабре 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1). Казахстанец занимает третье место в рейтинге UFC полусреднего веса и идет на серии из шести побед в промоушене.